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В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа

11 мая 2022 16:29
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Новости Беларуси. В Минске задержали оптовых наркокурьеров. Ими оказались 20- и 22-летние молодые люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У парней изъяли более килограмма особо опасного психотропа мефедрона и альфа-PVP.

В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа-1

Они работали в Минске и окрестностях столицы. В пригороде забирали «мастер-клады», а после в съемной квартире фасовали их в мелкие пакеты для розничных курьеров. Для конспирации меняли съемные квартиры перед каждой новой фасовкой.

В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа-4

Известно, что один из задержанных проработал на виртуальный наркомаркет менее двух месяцев. Начинал с небольших объемов, позже стал оптовым распространителем и вовлек в дело своего знакомого. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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