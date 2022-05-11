В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа

Новости Беларуси. В Минске задержали оптовых наркокурьеров. Ими оказались 20- и 22-летние молодые люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У парней изъяли более килограмма особо опасного психотропа мефедрона и альфа-PVP.

Они работали в Минске и окрестностях столицы. В пригороде забирали «мастер-клады», а после в съемной квартире фасовали их в мелкие пакеты для розничных курьеров. Для конспирации меняли съемные квартиры перед каждой новой фасовкой.