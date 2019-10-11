Пять белорусов стали жертвами жуткого ДТП под Калугой. Комментарий МВД России

Новости Беларуси. Пять человек стали жертвами жуткого ДТП под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо погибших – наши соотечественники. Личность пятого человека устанавливается. Известно, что водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при развороте столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. В аварии три человека погибли на месте, один из раненых скончался по дороге в больницу, еще одного врачи не смогли спасти уже в клинике. Среди участников ДТП есть и пострадавшие. Двое белорусов находятся в Калужской областной клинической больнице. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

Елена Лесик, исполняющий обязанности начальника УМВД России по Калужской области:

На 202 километре М-3 «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель транспортного средства Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны города Брянска в сторону Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего Mercedes допустил съезд в кювет. В результате ДТП на месте, а также впоследствии в медицинском учреждении скончались 5 человек, в том числе и водитель автомобиля Mercedes, еще пятеро получили различные травмы.