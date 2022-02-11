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В Минске задержали 59-летнюю воспитательницу за призывы портить бюллетени для голосования

11 февраля 2022 19:11
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Новости Беларуси. Тем, кто будет препятствовать белорусам участвовать в референдуме, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом Беларуси. До важного политического события остается все меньше времени, и на этом фоне активизировались экстремисты. В том числе из-за рубежа поступают провокационные сообщения.  

В Минске задержали 59-летнюю воспитательницу за призывы портить бюллетени для голосования-1

Нарушители объединяются в группы и заранее планируют свои действия. Многие из них – рецидивисты, кто прославился еще в 2020 году. Они наносили протестные надписи на фасады, повреждали баннеры с изображением служащих, а также жгли государственный флаг. Все это снималось на видео и публиковалось в интернете.  

«Наносили надписи протестной направленности на фасады зданий». В Минске задержали группу радикалов – читайте здесь.  

В Минске задержали 59-летнюю воспитательницу за призывы портить бюллетени для голосования-4

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:  
Предварительно установлено, что женщина, 59 лет, действуя в сговоре с иными лицами, изготовила листовки с заранее подготовленным текстом с призывами о срыве и нарушениях, которые будут допущены в ходе проведения 27 февраля референдума. Подозреваемая работает воспитателем в дошкольном учреждении, является подписчиком различных деструктивных Telegram-каналов. В ходе осмотра ее рабочего места изъяты листовки с призывами приводить в негодность бюллетени для голосования.  

Правонарушители задержаны, Следственный комитет проводит разбирательство.  

Замначальника ГУВД Мингорисполкома: «Любые угрозы или насилие в отношении членов избирательных комиссий будут пересекаться» (подробнее здесь).  

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Андрей Гриб # Максим Гамола # Фотофакт

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