Замначальника ГУВД Мингорисполкома: «Любые угрозы или насилие в отношении членов избирательных комиссий будут пересекаться»

Новости Беларуси. Тем, кто будет препятствовать белорусам участвовать в референдуме, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом Беларуси. До важного политического события остается все меньше времени, и на этом фоне активизировались экстремисты. В том числе из-за рубежа поступают провокационные сообщения.

Нарушители объединяются в группы и заранее планируют свои действия. Многие из них – рецидивисты, кто прославился еще в 2020 году. Они наносили протестные надписи на фасады, повреждали баннеры с изображением служащих, а также жгли государственный флаг. Все это снималось на видео и публиковалось в интернете.