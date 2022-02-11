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Замначальника ГУВД Мингорисполкома: «Любые угрозы или насилие в отношении членов избирательных комиссий будут пересекаться»

11 февраля 2022 19:12
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Новости Беларуси. Тем, кто будет препятствовать белорусам участвовать в референдуме, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом Беларуси. До важного политического события остается все меньше времени, и на этом фоне активизировались экстремисты. В том числе из-за рубежа поступают провокационные сообщения.  

Нарушители объединяются в группы и заранее планируют свои действия. Многие из них – рецидивисты, кто прославился еще в 2020 году. Они наносили протестные надписи на фасады, повреждали баннеры с изображением служащих, а также жгли государственный флаг. Все это снималось на видео и публиковалось в интернете.  

Замначальника ГУВД Мингорисполкома: «Любые угрозы или насилие в отношении членов избирательных комиссий будут пересекаться»-1

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:  
Возраст фигурантов от 30 до 60 лет, все безработные. Состояли в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах, в которых познакомились, объединились и саморадикализировались. Организатором группы являлся 45-летний минчанин. Сотрудники столичной милиции предупреждают, что участие в любых провокациях, связанных с воспрепятствованием осуществлению гражданами Беларуси своих избирательных прав, любые угрозы или насилие в отношении членов избирательных комиссий, будут пересекаться.  

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# Референдум # общество # Максим Гамола # Андрей Гриб # Фотофакт

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