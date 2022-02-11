«Наносили надписи протестной направленности на фасады зданий». В Минске задержали группу радикалов

Новости Беларуси. Недопущение дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Группа радикалов задержана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их планах было повреждение здания общественного пункта охраны правопорядка, но их задержали с поличным.
Позже были обыски. У фигурантов дома обнаружены и изъяты протестная символика, баллоны с краской, трафареты, цифровая техника с доказательствами их деструктивной деятельности.
Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:
Подозреваемые – активные участники экстремистских Telegram-каналов – свои акции снимали на видео, а после монтажа размещали под псевдонимом. В состав преступной группы входили граждане в возрасте от 30 до 60 лет, которые специализировались на повреждении городского имущества с использованием красящих средств, наносили надписи протестной направленности на фасады зданий и сооружений, в подъездах домов, в общественных местах. Повреждали баннеры, в том числе с изображением сотрудников милиции и военнослужащих.
В 2020 году эти граждане неоднократно участвовали в протестных акциях, перекрывали проезжую часть, останавливали движение транспорта. Кроме того, во время одной из акций последние сожгли государственный флаг Республики Беларусь, сняв все это на видео.
Подозреваемым грозит лишение свободы. Они должны будут также компенсировать ущерб, причиненный городскому имуществу, в стократном размере.