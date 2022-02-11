«Наносили надписи протестной направленности на фасады зданий». В Минске задержали группу радикалов

Новости Беларуси. Недопущение дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Группа радикалов задержана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их планах было повреждение здания общественного пункта охраны правопорядка, но их задержали с поличным.

Позже были обыски. У фигурантов дома обнаружены и изъяты протестная символика, баллоны с краской, трафареты, цифровая техника с доказательствами их деструктивной деятельности.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:

Подозреваемые – активные участники экстремистских Telegram-каналов – свои акции снимали на видео, а после монтажа размещали под псевдонимом. В состав преступной группы входили граждане в возрасте от 30 до 60 лет, которые специализировались на повреждении городского имущества с использованием красящих средств, наносили надписи протестной направленности на фасады зданий и сооружений, в подъездах домов, в общественных местах. Повреждали баннеры, в том числе с изображением сотрудников милиции и военнослужащих.

В 2020 году эти граждане неоднократно участвовали в протестных акциях, перекрывали проезжую часть, останавливали движение транспорта. Кроме того, во время одной из акций последние сожгли государственный флаг Республики Беларусь, сняв все это на видео.