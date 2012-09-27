В Минске выявлен наркопритон, под Кобрином – около 7 кг марихуаны

Новости Беларуси. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в одной из квартир Центрального района столицы выявлен наркопритон. В квартире-наркопритоне оперативники задержали пятерых парней.

Александр Новик, пресс-офицер Центрального РУВД:

В поле зрения сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД попала одна из квартир по улице Орловской: по поступившей информации там не только употребляли, но и изготавливали наркотические вещества. Оперативники выяснили, что в последнее время в квартире действительно собираются местные наркоманы, а хозяйка жилища злоупотребляет спиртными напитками. С хозяйкой квартиры договаривались без особого труда – для нее гости регулярно приносили спиртные напитки.

Как выяснилось, изготовлением экстракционного опия занимался один из задержанных. Ранее судимый за имущественные преступления 30-летний минчанин оказался и организатором наркопритона.

23 сентября в нежилом доме под Кобрином найдено около 7 кг марихуаны. Необычную находку обнаружили хозяева, они и сообщили в милицию. Кобринским РОСК по факту обнаружения опасного наркотического средства возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) Уголовного кодекса. Проводится расследование.