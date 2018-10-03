В Минске воспитатель детского сада везла более 100 литров нелегального алкоголя

Новости Беларуси. Воспитатель детского сада в Минске перевозила в своем автомобиле более ста литров нелегальной алкогольной продукции.

По информации официального представителя Первомайского РУВД Минска Екатерины Добровольской, 44-летняя женщина была задержана. У нее было изъято 108 литров алкогольной продукции.

Правоохранители установили, что воспитательница перевозила 108 бутылок алкогольной продукции, которая не была маркирована в установленном порядке акцизными марками РБ. Также на продукцию не было документов, которые бы подтверждали легальность приобретения.

Общая стоимость составила более 1400 рублей.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 («Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков») КоАП Республики Беларусь.

Вся продукция была конфискована и обращена в доход государства. Воспитательница детсада оштрафована на 245 рублей.

В конце минувшего года недалеко от Гродно был обнаружен самогонный завод.