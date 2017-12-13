Самогонный завод обнаружили под Гродно: двое безработных производили алкоголь в лесу в промышленных масштабах

Новости Беларуси. Настоящий самогонный завод обнаружен под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство контрафактного алкоголя в промышленных масштабах организовали прямо в лесу.

Здесь злоумышленники оборудовали импровизированный цех: несколько цистерн, система подогрева, хранилище. Выяснилось, что таким образом двое безработных жителей Гродно решили зарабатывать себе на жизнь. В момент задержания на месте было обнаружено 230 литров самогона и более 11 тысяч литров браги.