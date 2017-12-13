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Самогонный завод обнаружили под Гродно: двое безработных производили алкоголь в лесу в промышленных масштабах

13 декабря 2017 07:17
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Новости Беларуси. Настоящий самогонный завод обнаружен под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство контрафактного алкоголя в промышленных масштабах организовали прямо в лесу.

Здесь злоумышленники оборудовали импровизированный цех: несколько цистерн, система подогрева, хранилище. Выяснилось, что таким образом двое безработных жителей Гродно решили зарабатывать себе на жизнь. В момент задержания на месте было обнаружено 230 литров самогона и более 11 тысяч литров браги.

Самогонный завод обнаружили под Гродно: двое безработных производили алкоголь в лесу в промышленных масштабах-1

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Сотрудники ОМОНа дежурили на этом месте для того, чтобы дождаться владельцев, так сказать, этого завода. Данные граждане не только загрязняли окружающую среду, но вдобавок можно напомнить, что употребление такого вида алкоголя может нанести существенный вред здоровью. Даже можно говорить о летальных последствиях.

В милиции начат административный процесс. Ведется проверка. Еще предстоит выяснить каналы сбыта нелегального алкоголя.

# происшествия # Алкоголь # Фотофакт # Максим Базыленко

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