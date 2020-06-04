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В Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку

04 июня 2020 11:44
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Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний водитель Kawasaki GPZ 500S ехал по улице Центральная в деревне Стайки. В какой-то момент перед мотоциклом оказалась велосипедистка, которая пересекала дорогу.

Произошёл наезд. 47-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Ведётся проверка.

В прошлом месяце в Столинском районе пострадала пассажирка мотоцикла.

Водитель отвлёкся на телефон, и транспортное средство выехало за пределы дороги – здесь подробности.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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