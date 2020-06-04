В Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку

Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний водитель Kawasaki GPZ 500S ехал по улице Центральная в деревне Стайки. В какой-то момент перед мотоциклом оказалась велосипедистка, которая пересекала дорогу.

Произошёл наезд. 47-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Ведётся проверка.

В прошлом месяце в Столинском районе пострадала пассажирка мотоцикла.