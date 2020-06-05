В Новополоцке мужчина по просьбе соседки мыл окна и упал с 5 этажа

Новости Беларуси. Утром 4 июня мужчина выпал из окна одной из многоэтажек по улице Блохина в Новополоцке.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, пенсионерка попросила соседа помыть окна на балконе. Женщина пояснила, что она боится высоты. Мужчина согласился и вместе с подругой принялся за работу.
В процессе мытья 36-летний новополочанин, держась за оконную раму, высунулся за остекление. Конструкция не выдержала и выпала, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал с пятого этажа на асфальт.
Пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимацию. Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома.
Подруги гуляли в компании друзей и забрались в оконный проём – подробности здесь.