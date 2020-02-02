В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen ехал по улице Казимировская в сторону МКАД. На перекрёстке с улицей Каменногорская автомобиль врезался в Kia, который двигался в направлении Притыцкого.