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В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб

02 февраля 2020 14:19
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Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen ехал по улице Казимировская в сторону МКАД. На перекрёстке с улицей Каменногорская автомобиль врезался в Kia, который двигался в направлении Притыцкого. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

От удара Volkswagen оказался за пределами дороги и наехал на осветительную мачту. Водитель был доставлен в медучреждение. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Ведётся проверка. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб-7

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На прошлой неделе в Минске BMW врезался в фонарный столб.

Водитель не пострадала – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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