Прямой эфир

В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей

02 февраля 2020 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Игнатенко. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора машина не пропустила встречный Volkswagen. 

В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В Subaru в удерживающих устройствах находились два ребёнка. Они были направлены в медучреждение для осмотра. Предварительно, дети получили ЧМТ лёгкой степени. 

В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка. Отмечается, что на Subaru установлены летние шины. 

На неделе в Барановичском районе случилась лобовая авария. 

Пострадал один из водителей – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться
02 февраля 2020 06:34

В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться

В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ
01 февраля 2020 10:32

В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
01 февраля 2020 06:40

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки