В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей
Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Игнатенко. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора машина не пропустила встречный Volkswagen.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Subaru в удерживающих устройствах находились два ребёнка. Они были направлены в медучреждение для осмотра. Предварительно, дети получили ЧМТ лёгкой степени.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка. Отмечается, что на Subaru установлены летние шины.
На неделе в Барановичском районе случилась лобовая авария.
Пострадал один из водителей – подробнее здесь.