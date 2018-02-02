У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на улице Могилёвской. Когда автобус начал уходить вбок, пассажиры решили проверить состояние водителя. Мужчину обнаружили на полу.

Новости Беларуси. Днём 2 февраля в Минске водителю рейсового автобуса стало плохо. Транспортное средство столкнулось с ограждением.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Транспортное средство наехало на бордюр. Следом оно врезалось в металлическое ограждение и остановилось. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

По предварительной версии, у водителя случился сердечный приступ. Медработники оказали мужчине помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года в Минске у водителя в дороге случился сердечный приступ.