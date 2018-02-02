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У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение

02 февраля 2018 14:34
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Новости Беларуси. Днём 2 февраля в Минске водителю рейсового автобуса стало плохо. Транспортное средство столкнулось с ограждением.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на улице Могилёвской. Когда автобус начал уходить вбок, пассажиры решили проверить состояние водителя. Мужчину обнаружили на полу.

У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Транспортное средство наехало на бордюр. Следом оно врезалось в металлическое ограждение и остановилось. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

По предварительной версии, у водителя случился сердечный приступ. Медработники оказали мужчине помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года в Минске у водителя в дороге случился сердечный приступ.

Автомобиль врезался в столб – здесь подробнее.

# Авария в Минске

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