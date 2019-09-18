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В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека

18 сентября 2019 11:05
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Новости Беларуси. В Мозырском районе на автодороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» в результате ДТП пострадали 4 человека.

По информации УВД Гомельского облисполкома, утром 18 сентября 36-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От удара легковушка вернулась в свою полосу и врезалась в Peugeot.

В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП пострадал водитель Nissan, его 35-летняя пассажирка и два пассажира 38 и 43 лет. Пострадавшие были госпитализированы в Мозырскую центральную районную больницу.

В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

По факту аварии специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека-9

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Недавно в Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП пострадали два человека (читать дальше).

# Авария в Гомельской области # происшествия

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