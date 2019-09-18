В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека
Новости Беларуси. В Мозырском районе на автодороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» в результате ДТП пострадали 4 человека.
По информации УВД Гомельского облисполкома, утром 18 сентября 36-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От удара легковушка вернулась в свою полосу и врезалась в Peugeot.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В результате ДТП пострадал водитель Nissan, его 35-летняя пассажирка и два пассажира 38 и 43 лет. Пострадавшие были госпитализированы в Мозырскую центральную районную больницу.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
По факту аварии специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Недавно в Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП пострадали два человека (читать дальше).