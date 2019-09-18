В крупном ДТП в Мозырском районе пострадали четыре человека

Новости Беларуси. В Мозырском районе на автодороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» в результате ДТП пострадали 4 человека.

По информации УВД Гомельского облисполкома, утром 18 сентября 36-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От удара легковушка вернулась в свою полосу и врезалась в Peugeot.