В Минске водитель Dodge сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Водитель автомобиля Dodge, двигаясь со стороны площади Казинца в направлении Серова, сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под колесами оказалась 49-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она в больнице.