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На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части

29 июня 2020 08:34
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Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД.  

По информации МВД, ДТП случилось утром 27 июня. За рулем автомобиля Peugeot находился 25-летний водитель. Он ехал по МКАД в направлении проспекта Победителей, когда увидел косулю на проезжей части.  

На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части-1

Фото: МВД

Из-за экстренного торможения транспортное средство вошло в неуправляемый занос. Автомобиль врезался в металлическое ограждение.    

Никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.    

В конце апреля под Могилевом Mazda насмерть сбила косулю – здесь подробнее.    

# Авария в Минске # происшествия

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