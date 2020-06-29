На МКАД Peugeot врезался в ограждение из-за косули на проезжей части

Новости Беларуси. Косуля стала причиной аварии на МКАД.

По информации МВД, ДТП случилось утром 27 июня. За рулем автомобиля Peugeot находился 25-летний водитель. Он ехал по МКАД в направлении проспекта Победителей, когда увидел косулю на проезжей части.