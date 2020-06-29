Следственный комитет назвал вероятную причину смерти рабочих в кабельном колодце в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается расследование по факту гибели двух рабочих в кабельном колодце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, случай произошел поздно вечером 26 июня на проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича. Работники частной строительной организации прокладывали электрический кабель. Один из них, спустившись в люк, почувствовал себя плохо. На помощь пришли двое коллег, которые также потеряли сознание. Медики оперативно приехали на место происшествия, но спасти двоих не удалось.

Александр Суходольский, представитель Следственного комитета:

В настоящее время Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. В ходе нее изымается необходимая техническая документация у организации-подрядчика и заказчика. По предварительным данным, причиной смерти может являться низкий уровень кислорода в самом колодце. Также установлено, что рабочие не имели права спускаться в люк в соответствии с их инструкциями.