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Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области

04 февраля 2019 11:24
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Новости Беларуси. Витебские правоохранители ликвидировали крупную фабрику по производству наркотиков,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовали криминальный бизнес жители Минской области.

Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области-1

Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области-3

В поле зрения силовиков они попали после того, как стали расширять свой рынок сбыта. Мужчины сбывали крупные партии марихуаны. Производство наркотического средства организовали в одном из коттеджей небольшого посёлка.

Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области-6

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные плантации.

Автономная система энергообеспечения поддерживала в нужном режиме микроклимат в специально оборудованных теплицах. На подпольной фабрике было обнаружено несколько сотен горшечных растений, находящихся в различных фазах роста. Кроме того – готовый к реализации продукт – это высушенные и измельченные шишки, листья конопли.

Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области-9

Выявленное производство – крупнейшее в Беларуси за последние годы. Все подробности криминального бизнеса предстоит выяснить.

# Наркотики # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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