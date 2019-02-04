Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области

Новости Беларуси. Витебские правоохранители ликвидировали крупную фабрику по производству наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовали криминальный бизнес жители Минской области.

В поле зрения силовиков они попали после того, как стали расширять свой рынок сбыта. Мужчины сбывали крупные партии марихуаны. Производство наркотического средства организовали в одном из коттеджей небольшого посёлка.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные плантации.

Автономная система энергообеспечения поддерживала в нужном режиме микроклимат в специально оборудованных теплицах. На подпольной фабрике было обнаружено несколько сотен горшечных растений, находящихся в различных фазах роста. Кроме того – готовый к реализации продукт – это высушенные и измельченные шишки, листья конопли.