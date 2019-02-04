Крупное производство марихуаны ликвидировали в Минской области

Новости Беларуси. Витебские правоохранители ликвидировали крупную фабрику по производству наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовали криминальный бизнес жители Минской области.
Новости Беларуси. Витебские правоохранители ликвидировали крупную фабрику по производству наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовали криминальный бизнес жители Минской области.
В поле зрения силовиков они попали после того, как стали расширять свой рынок сбыта. Мужчины сбывали крупные партии марихуаны. Производство наркотического средства организовали в одном из коттеджей небольшого посёлка.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные плантации.
Автономная система энергообеспечения поддерживала в нужном режиме микроклимат в специально оборудованных теплицах. На подпольной фабрике было обнаружено несколько сотен горшечных растений, находящихся в различных фазах роста. Кроме того – готовый к реализации продукт – это высушенные и измельченные шишки, листья конопли.
Выявленное производство – крупнейшее в Беларуси за последние годы. Все подробности криминального бизнеса предстоит выяснить.