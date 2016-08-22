В Минске вахтер упала в шахту лифта, не заметив опасность из-за разговора по телефону

Новости Беларуси. Разговор по телефону едва не закончился трагедией. Женщина-вахтер упала в шахту грузового лифта. Несчастный случай произошел в одном из столичных общежитий. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС.

Вахтер упала с высоты пяти метров и находилась в тяжелом состоянии. Спасатели извлекли женщину из шахты и передали в руки медиков. Оперативно женщина была госпитализирована. Диагноз – «черепно-мозговая травма тяжелой степени».

Уже после, в ходе разбирательства, выяснились подробности падения. Разговаривая по телефону, женщина-вахтер не заметила отсутствия на этаже кабины лифта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.