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В Минске вахтер упала в шахту лифта, не заметив опасность из-за разговора по телефону

22 августа 2016 10:23
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Новости Беларуси. Разговор по телефону едва не закончился трагедией. Женщина-вахтер упала в шахту грузового лифта. Несчастный случай произошел в одном из столичных общежитий. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС.

Вахтер упала с высоты пяти метров и находилась в тяжелом состоянии. Спасатели извлекли женщину из шахты и передали в руки медиков. Оперативно женщина была госпитализирована. Диагноз – «черепно-мозговая травма тяжелой степени».

Уже после, в ходе разбирательства, выяснились подробности падения. Разговаривая по телефону, женщина-вахтер не заметила отсутствия на этаже кабины лифта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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