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Почему погиб белорусский джампер на Эльбрусе: озвучена предварительная версия

21 августа 2016 11:30
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Новости Беларуси. Тело белоруса, который погиб  в Кабардино-Балкарии, эвакуировали и передали российской полиции.

Трагический случай произошел 20 августа на горе Эльбрус. Там  31-летний мужчина занимался бейсджампингом – экстремальными прыжками  в специальном парашюте.

По одной из версий, погибший не справился с порывом ветра и столкнулся со скалой. 

Работу спасателей поисковой группы осложняли погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сейчас  выясняются все обстоятельства происшествия, в ближайшее время тело белоруса будет передано родственникам.

Мухамат Гулиев, начальник поисково-спасательного подразделения г. Нальчик Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Российской Федерации:
Спасательная операция началась вчера в 16 часов вечера. То есть, нам сообщили в 16 часов вечера – но сказали, что пропал, не вернулся. Друг его показал, откуда он должен был прыгать. Ближе к вечеру, уже в темноте, тело обнаружили. Вчера ночью не смогли к нему подобраться, а с утра с помощью вертолёта удалось эвакуировать тело со склона горы.   

Кто и зачем прыгает с невероятных высот - читайте здесь

# происшествия # Экстрим

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