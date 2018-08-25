В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец, который сказал, что купавшийся ребёнок уже 5 минут не показывается над водой.

Новости Беларуси. Днём 24 августа в карьере на улице Горецкого утонул приехавший в Минск из города Бешенковичи Витебской области подросток.

Через полчаса работники республиканского отряда специального назначения обнаружили тело несовершеннолетнего в семи метрах от берега на глубине двух метров. Извлечённый из воды 15-летний школьник не подавал признаков жизни.

Выясняются причины и детали случившегося.

В МЧС напоминают, что плавать в техническом водоёме по улице Горецкого запрещено.

Летом 2018 года в Калинковичском районе утонула 4-летняя девочка.