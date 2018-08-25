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В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток

25 августа 2018 07:38
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Новости Беларуси. Днём 24 августа в карьере на улице Горецкого утонул приехавший в Минск из города Бешенковичи Витебской области подросток.  

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец, который сказал, что купавшийся ребёнок уже 5 минут не показывается над водой.  

В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Через полчаса работники республиканского отряда специального назначения обнаружили тело несовершеннолетнего в семи метрах от берега на глубине двух метров. Извлечённый из воды 15-летний школьник не подавал признаков жизни.  

Выясняются причины и детали случившегося.  

В МЧС напоминают, что плавать в техническом водоёме по улице Горецкого запрещено.  

Летом 2018 года в Калинковичском районе утонула 4-летняя девочка.  

Из воды ребёнка вынесли байдарочники – подробнее здесь.  

# Утопления # происшествия

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