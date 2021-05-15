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«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области

15 мая 2021 11:36
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию вокруг ДТП под Смоленском с участием белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии, произошедшей ранним утром 15 мая на трассе в Сафоновском районе, пострадали 13 человек.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области-1

Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились наши соотечественники, столкнулся с грузовиком. Оба транспортных средства перевернулись.

О состоянии пострадавших и других подробностях ДТП нашему телеканалу рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области-4

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:
По информации посольства, утром 15 мая в Сафоновском районе Смоленской области на 298-м километре трассы М1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза Volvo и микроавтобуса Volkswagen, в котором находились 20 человек. По предварительной информации Управления МВД России по Смоленской области, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области-7

В результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь. По информации Департамента здравоохранения Смоленской области, всех пострадавших госпитализировали в Сафоновскую центральную районную больницу. К работе привлекли и специалистов территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области-10

На данный момент состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, двоих – как тяжелое и одного пострадавшего – крайне тяжелое.

Посольство Республики Беларусь держит ситуацию на контроле, находится в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации и ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области-13

Губернатор Смоленской области поручил оказать максимально возможную медицинскую помощь пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.

# Авария # происшествия # Олег Мазуро # Алексей Островский # Фотофакт

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