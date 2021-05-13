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Пассажир погиб на месте. Подробности ДТП под Червенем

13 мая 2021 15:15
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Новости Беларуси. В Червенском районе в ДТП погиб пассажир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла днем 13 мая на 33-м километре автодороги Р69 Смолевичи – Смиловичи – Шацк.

Пассажир погиб на месте. Подробности ДТП под Червенем-1

Возле деревни Гудовичи водитель самосвала при выезде со второстепенной не уступил дорогу Citroen, который двигался по главной. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения, а 49-летний пассажир погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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