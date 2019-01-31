Во время пожара в Фаниполе 87-летнюю женщину спасла соседка

Новости Беларуси. В Фаниполе соседка спасла хозяйку загоревшейся квартиры. Женщина услышала сигнал извещателя и до приезда спасателей помогла выйти на улицу 87-летней женщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пенсионерку госпитализировали. Кроме того, еще пятерых жителей спасли сотрудники МЧС. С четвертого этажа их эвакуировали при помощи подъемника. Одну женщину также доставили в больницу. Причина возгорания устанавливается.