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В Минске в акватории водохранилища «Дрозды» утонул мужчина

22 июня 2020 07:29
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Новости Беларуси. 21 июня около половины пятого вечера в акватории водохранилища «Дрозды» утонул мужчина.

По сведениям Минского ГУМЧС, о происшествии спасателям сообщил очевидец. Прибывшие подразделения МЧС на поверхности воды никого не увидели.

В 16:53 работники республиканского отряда спецназначения обнаружили тело 45-летнего человека в 30 метрах от берега на глубине четырёх метров.

Мужчину вынесли на берег. В 17:09 после проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть гражданина.

На прошлой неделе в Брестской области за два дня утонули двое мужчин.

Они оба отдыхали в компании приятелей возле воды – здесь подробности.

# Утопления # происшествия

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