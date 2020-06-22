В Минске в акватории водохранилища «Дрозды» утонул мужчина

Новости Беларуси. 21 июня около половины пятого вечера в акватории водохранилища «Дрозды» утонул мужчина.

По сведениям Минского ГУМЧС, о происшествии спасателям сообщил очевидец. Прибывшие подразделения МЧС на поверхности воды никого не увидели.

В 16:53 работники республиканского отряда спецназначения обнаружили тело 45-летнего человека в 30 метрах от берега на глубине четырёх метров.

Мужчину вынесли на берег. В 17:09 после проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть гражданина.

На прошлой неделе в Брестской области за два дня утонули двое мужчин.