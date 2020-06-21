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В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька

21 июня 2020 08:05
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Новости Беларуси. 20 июня около 12 часов дня в Минске спасатели выезжали на помощь хорьку.

По сведениям Минского ГУМЧС, на номер «101» позвонила девушка. Она сквозь слёзы рассказала, что увидела в машине хорька, которому очень плохо из-за жары. К указанному месту были направлены работники МЧС.

В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Прибывшие спасатели увидели, что зверёк находится в машине без госномера. После этого были вызваны сотрудники РОВД. В присутствии правоохранителя подразделения МЧС вскрыли автомобиль и достали хорька. Животное уже не двигалось, но ещё дышало.

Спасённое млекопитающее было передано в расположенную неподалёку ветклинику.

Месяцем ранее в Минске спасатели пришли на помощь котятам.

Животные забрались под капоты автомобилей – здесь подробности.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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