В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька

По сведениям Минского ГУМЧС, на номер «101» позвонила девушка. Она сквозь слёзы рассказала, что увидела в машине хорька, которому очень плохо из-за жары. К указанному месту были направлены работники МЧС.

Прибывшие спасатели увидели, что зверёк находится в машине без госномера. После этого были вызваны сотрудники РОВД. В присутствии правоохранителя подразделения МЧС вскрыли автомобиль и достали хорька. Животное уже не двигалось, но ещё дышало.

Спасённое млекопитающее было передано в расположенную неподалёку ветклинику.

Месяцем ранее в Минске спасатели пришли на помощь котятам.