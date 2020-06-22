Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе

Новости Беларуси. В Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 тонн дикорастущего мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Плантация уничтожена, причем гербицидами. Растения прятались в посевах пшеницы. На прошедшей неделе наркоплантации также были ликвидированы в Лепельском и Полоцком районах. Не обошлось без помощи сознательных граждан.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:

Следует отметить, эффективность работы по уничтожению наркотической сырьевой базы зависит от активной гражданской позиции населения. Если вы заметили места, на которых произрастают мак или конопля, проинформируйте об этом органы внутренних дел. Или позвоните на линию 102.