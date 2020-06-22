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Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе

22 июня 2020 05:50
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Новости Беларуси. В Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 тонн дикорастущего мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе-1



Плантация уничтожена, причем гербицидами. Растения прятались в посевах пшеницы. На прошедшей неделе наркоплантации также были ликвидированы в Лепельском и Полоцком районах. Не обошлось без помощи сознательных граждан.

Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе-3

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:
Следует отметить, эффективность работы по уничтожению наркотической сырьевой базы зависит от активной гражданской позиции населения. Если вы заметили места, на которых произрастают мак или конопля, проинформируйте об этом органы внутренних дел. Или позвоните на линию 102.

Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе-6



В 2019 году правоохранители Беларуси выявили около 3 500 незаконных посевов наркосодержащих растений. Уничтожено более 153 тонн зелья.

# Наркотики # происшествия # Олег Сильвестрович # Фотофакт

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