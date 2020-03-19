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На Долгиновском тракте автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару

19 марта 2020 15:27
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Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста произошла 19 марта на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Долгиновском тракте автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару-1

Водитель автомобиля выезжал со двора и, вероятно, не заметил велосипедиста, который ехал по тротуару. Скорость была невысокой, обошлось без пострадавших.

А ГАИ напоминает: велосипедисты на минских дорогах появились раньше обычного. Так что водителям нужно быть особенно внимательными.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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