В Минске таксист требовал денег у пассажира за испорченный салон автомобиля

Новости Беларуси. В Минске в ночь на 5 января таксист, угрожая ножом, требовал деньги у пассажира за испорченный салон машины.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, утром 4 января фигурант подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребёнком. В какой-то момент мальчику стало плохо, и он испачкал автомобиль.

Отец заплатил таксисту больше положенной суммы и пообещал, что вечером переведёт на его номер мобильного телефона ещё денег, чтобы компенсировать химчистку салона. Подозреваемый не дождался перевода денег, взял нож и попытался проникнуть в дом к пассажиру с целью забрать наличность.