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«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом

05 января 2020 13:09
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Новости Беларуси. Страшное ДТП под Могилевом: 2 человека погибли и 9 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывали помощь 60 врачей и медсестер. 

Недалеко от деревни Сидоровичи легковушка выехала на встречную полосу, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась в микроавтобус. В результате лобового столкновения обе машины загорелись. Водитель и 13-летний пассажир погибли на месте.

«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом-1

«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом-3

В маршрутке находились 10 пассажиров – они ехали на экскурсию в Полтаву. Прибывшие медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу.

«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом-6

Кирилл Береснев, пострадавший:
Факт аварии не помню, очнулся на обочине. Начал помогать – людей от микроавтобуса оттаскивать, потому что пошел дым и огонь появился. Потом подбежали люди. Начали тушить огнетушителями, но не потушили, и вспыхнули две машины.

«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом-9

Сергей Юрченко, заведующий отделением Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Всем им оказана квалифицированная помощь, проведена компьютерная томография. Диагностированы повреждения. Все сейчас находятся на лечении в реанимации. Состояние их сейчас стабильно тяжелое.

Сейчас в Могилевских больницах на лечении остаются 9 человек. Им оказывает помощь команда профессионалов сразу из нескольких клиник.

«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом-12

# Авария в Могилевской области # происшествия # Сергей Юрченко # Кирилл Береснев # Фотофакт

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