«Находятся на лечении в реанимации». Врач рассказал о пострадавших в страшной аварии под Могилёвом

Новости Беларуси. Страшное ДТП под Могилевом: 2 человека погибли и 9 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывали помощь 60 врачей и медсестер.

Недалеко от деревни Сидоровичи легковушка выехала на встречную полосу, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась в микроавтобус. В результате лобового столкновения обе машины загорелись. Водитель и 13-летний пассажир погибли на месте.