«Учителя самоустранились от исполнения принятых на себя обязанностей» – СК о гибели 7-летней девочки в кобринском аквапарке

Новости Беларуси. Управление Следственного комитета Беларуси по Брестской области завершило расследование уголовного дела о гибели 7-летней девочки во время посещения аквапарка в Кобрине. Материалы переданы в суд.



Двое учителей Завершской базовой школы Дрогичинского района обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,

повлекшее по неосторожности смерть малолетнего.

Управление Следственного комитета Беларуси по Брестской области:

После начала посещения аквапарка учителя самоустранились от надлежащего исполнения принятых на себя обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетних, а именно: стали принимать водные процедуры под гидромассажерами. Затем одна из них – ответственная за организацию экскурсии – проследовала мимо утопающей второклассницы в ванну джакузи, а другая отправилась на аттракцион (горку). Следователи выяснили, что потерпевшая не менее 12 минут находилась под водой, не будучи обнаруженной взрослыми. В состоянии клинической смерти девочку извлек из воды посетитель аквапарка. В результате утопления у пострадавшей развилась механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой, отчего она скончалась в учреждении здравоохранения 26 июня.

Напомним, трагедия в аквапарке Кобрина произошла в июне этого года.

На водные горки группу детей привезли из школьного лагеря. За 20-ю ребятами наблюдали два педагога и пять спасателей, однако исчезновение ребенка зафиксировали только камеры видеонаблюдения. А со дна поднял посетитель аквапарка. О том, почему никто не видел, что ребенок тонет, здесь.