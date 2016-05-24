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В Минске старшеклассник ранил учителя: комментарий СК

24 мая 2016 09:42
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера утром в одной из школ Октябрьского района Минска. Школьник, вооруженный острым предметом (каким, пока не уточняется), набросился на учителя.

Учительницу русского языка и литературы в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в одном из учреждений общего среднего образования Октябрьского района города Минска. Следствием предварительно установлено, что 23 мая в районе 8.30 утра женщина, педагог учреждения образования, позвонила своей дочери и сообщила по телефону, что один из старшеклассников нанес ей острым предметом удар. Пострадавшая госпитализирована. С несовершеннолетним подозреваемым работают следователи.

Что толкнуло подростка на такой шаг, установит следствие.

Известно, что школьник из благополучной семьи, учится хорошо, ранее ни на каких учетах не состоял.

# происшествия # Нападение # Сергей Кабакович

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