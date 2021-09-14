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В Любанском районе погибла женщина. Автомобиль въехал в мотоблок на обочине

14 сентября 2021 22:09
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Новости Беларуси. В Любанском районе вблизи деревни Жалы произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 51-летний водитель, управляя автомобилем Jetta, наехал на остановившийся мотоблок.  

В Любанском районе погибла женщина. Автомобиль въехал в мотоблок на обочине-1

По пути следования в агрогородок «Сосны-2» техника сломалась, и мужчина был вынужден припарковать его на обочине. В прицепе транспорта находилась 38-летняя женщина-пассажир, которая от полученных травм скончалась на месте. Проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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