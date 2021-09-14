В Любанском районе погибла женщина. Автомобиль въехал в мотоблок на обочине

Новости Беларуси. В Любанском районе вблизи деревни Жалы произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 51-летний водитель, управляя автомобилем Jetta, наехал на остановившийся мотоблок.

По пути следования в агрогородок «Сосны-2» техника сломалась, и мужчина был вынужден припарковать его на обочине. В прицепе транспорта находилась 38-летняя женщина-пассажир, которая от полученных травм скончалась на месте. Проводится проверка.