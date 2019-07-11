Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой

Новости Беларуси. Милиция разыскивает женщину, которая оплачивала товары в магазине предположительно чужой банковской карточкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница Минска потеряла свою карту в микрорайоне «Уручье», а уже на следующий день она получила уведомление по СМС о том, что с нее списались деньги за покупку, которую она не совершала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если кому-то известно местонахождение женщины на видео, просьба сообщить в милицию.