Прямой эфир

Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой

11 июля 2019 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Милиция разыскивает женщину, которая оплачивала товары в магазине предположительно чужой банковской карточкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой-1

Жительница Минска потеряла свою карту в микрорайоне «Уручье», а уже на следующий день она получила уведомление по СМС о том, что с нее списались деньги за покупку, которую она не совершала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если кому-то известно местонахождение женщины на видео, просьба сообщить в милицию.

Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой-4

# Кража # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе
11 июля 2019 17:52

Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе

Семь электросамокатов украли в Минске за два дня
11 июля 2019 17:50

Семь электросамокатов украли в Минске за два дня

В Ошмянах семья милиционеров пришла на помощь плачущему ребёнку
11 июля 2019 14:18

В Ошмянах семья милиционеров пришла на помощь плачущему ребёнку