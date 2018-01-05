В Минске сотрудники МЧС спасли застрявшего в батарее кота

Новости Беларуси. В Минске спасли застрявшего в батарее кота.
По информации МЧС, помощь животному оказали днем 4 января. Лапа питомца застряла в радиаторе в одной из квартир на улице Карвата. Домашнее животное не могло самостоятельно выбраться из западни.
Ему помогли сотрудники МЧС.
Кот не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый звонок рассматривается в индивидуальном порядке. Сотрудники МЧС откликаются на просьбы о помощи подобного плана по гуманным соображениям и когда есть возможность.
В начале 2017 года в Минске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на верхушке дерева – здесь подробнее.