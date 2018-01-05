Прямой эфир

В Минске сотрудники МЧС спасли застрявшего в батарее кота

05 января 2018 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске спасли застрявшего в батарее кота.

По информации МЧС, помощь животному оказали днем 4 января. Лапа питомца застряла в радиаторе в одной из квартир на улице Карвата. Домашнее животное не могло самостоятельно выбраться из западни.

Ему помогли сотрудники МЧС.

В Минске сотрудники МЧС спасли застрявшего в батарее кота-1

Фото: МЧС

Кот не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый звонок рассматривается в индивидуальном порядке. Сотрудники МЧС откликаются на просьбы о помощи подобного плана по гуманным соображениям и когда есть возможность.

В начале 2017 года в Минске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на верхушке дерева – здесь подробнее.

# происшествия # Домашние животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В МВД рассказали о задержании напавших на дом предпринимателя в Пинске
05 января 2018 16:01

В МВД рассказали о задержании напавших на дом предпринимателя в Пинске

Как у Джеймса Бонда: у брестского бизнесмена нашли стреляющую ручку
05 января 2018 14:22

Как у Джеймса Бонда: у брестского бизнесмена нашли стреляющую ручку

В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина
05 января 2018 14:17

В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина