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В Минске снова провалился асфальт на оживленной магистрали посреди дня

31 августа 2012 19:01
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Новости Беларуси. 31 августа днем провалился асфальт на улице Машиностроителей в Минске. Глубокая яма образовалась прямо во втором ряду оживленной магистрали, примерно в 150 метрах от перекрестка с улицей Ташкентской.

Никто из автомобилистов не пострадал. На место ЧП срочно прибыли ремонтники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Леонид  Балаболов, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:
Причину этого провала будем уточнять. Вполне возможно, это грунтовые воды подмыли, а может водопровод.

# Автодороги Беларуси

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