В Минске снова провалился асфальт на оживленной магистрали посреди дня

Новости Беларуси. 31 августа днем провалился асфальт на улице Машиностроителей в Минске. Глубокая яма образовалась прямо во втором ряду оживленной магистрали, примерно в 150 метрах от перекрестка с улицей Ташкентской.

Никто из автомобилистов не пострадал. На место ЧП срочно прибыли ремонтники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Леонид Балаболов, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:

Причину этого провала будем уточнять. Вполне возможно, это грунтовые воды подмыли, а может водопровод.