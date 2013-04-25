В Минске сгорел очередной жилой дом в частном секторе

Новости Беларуси. Пугающая статистика. Еще один жилой дом сгорел в частном секторе столицы. Пожар случился на улице Горбатова. Тревогу подняли соседи, когда увидели клубы густого дыма, которые вырывались из-под крыши коттеджа. К приезду пожарных строение уже полыхало.

Спасатели справились с возгоранием, пострадавших нет. А вот от мебели и бытовой техники практически ничего не осталось.

Учитывая прошедшие выходные, в столичных домах и квартирах произошло больше десятка пожаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.