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В Минске сгорел очередной жилой дом в частном секторе

25 апреля 2013 16:48
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Новости Беларуси. Пугающая статистика. Еще один жилой дом сгорел в частном секторе столицы. Пожар случился на улице Горбатова. Тревогу подняли соседи, когда увидели клубы густого дыма, которые вырывались из-под крыши коттеджа. К приезду пожарных строение уже полыхало.

Спасатели справились с возгоранием, пострадавших нет. А вот от мебели и бытовой техники практически ничего не осталось.

Учитывая прошедшие выходные, в столичных домах и квартирах произошло больше десятка пожаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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