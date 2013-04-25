В колледже под Витебском сгорел кабинет директора, уничтожена документация

Новости Беларуси. 24 апреля после полудня в поселке Октябрьский Витебского района в кабинете директора в здании учреждения образования «Профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» из-за пожара сработала система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Работниками и администрацией колледжа, а также прибывшими через 7 минут к месту вызова спасателями из учебного корпуса эвакуировано 150 учащихся и преподавателей.

На ликвидацию загорания подразделениям МЧС понадобилось 5 минут. К этому времени огнем было повреждено имущество, оконный блок, стены в кабинете директора, уничтожена документация. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт МЧС.



Год назад в Витебской области тоже произошел пожар в учебном заведении, тогда были пострадавшие, эвакуировано 600 человек (смотрите видео). Огонь вспыхнул в полуподвальном помещении. Под лестницей загорелась макулатура.