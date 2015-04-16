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В Минске сгорел частный дом, а сильный ветер едва не стал причиной стремительного распространения огня на соседние постройки

16 апреля 2015 18:07
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Новости Беларуси. Сильный ветер едва не стал причиной стремительного распространения огня на пожаре в Минске. Однако спасателям удалось потушить частный дом и спасти от пламени соседние постройки. Густой дым заметили очевидцы в районе новостроек по проспекту Победителей.

Огонь в считаные минуты охватил целый дом. В результате повреждены кровля, деревянные элементы конструкций и домашнее имущество. Пострадавших нет. Точная причина возгорания выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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