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США: Пуля в броненосца срикошетила и, прострелив фургон, ранила тёщу стрелка

16 апреля 2015 13:42
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Новости США. В штате Джорджия 54-летний Ларри Макэлрой (Larry McElroy) ночью попытался убить броненосца, сообщает The Guardian

Мужчина выстрелил из 9-миллиметрового оружия в цель, но пуля отскочила от панциря животного, пробила стену и дверь фургона, в котором находилась теща Ларри.

74-летняя Кэрол Джонсон (Carol Johnson) получила ранение в спину. 

Сейчас она находится в больнице. К счастью, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как заявили полицейские, прибывшие на место происшествия, Макэлрой находился в 100 ярдах (90 метров) от дома, когда выстрелил в броненосца.

# происшествия # Дикие животные

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