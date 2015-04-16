США: Пуля в броненосца срикошетила и, прострелив фургон, ранила тёщу стрелка

Новости США. В штате Джорджия 54-летний Ларри Макэлрой (Larry McElroy) ночью попытался убить броненосца, сообщает The Guardian.

Мужчина выстрелил из 9-миллиметрового оружия в цель, но пуля отскочила от панциря животного, пробила стену и дверь фургона, в котором находилась теща Ларри.

74-летняя Кэрол Джонсон (Carol Johnson) получила ранение в спину.

Сейчас она находится в больнице. К счастью, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как заявили полицейские, прибывшие на место происшествия, Макэлрой находился в 100 ярдах (90 метров) от дома, когда выстрелил в броненосца.