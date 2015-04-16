В Белостоке участились случаи ограбления туристов, приезжающих за покупками

Новости Польши. Всплеск ограблений в Польше. Генконсульство в Белостоке рекомендует белорусам быть предельно внимательными, отправляясь за покупками.

Чаще всего ограбления происходят по одной и той же схеме: злоумышленники вырывают сумки из рук или разбивают стекла автомобилей. Пострадавшие лишаются не только кошельков, но и документов.

В 2015 году половину оформленных консульством бумаг составили заявления на возвращение паспортов в связи с кражами. Дипломаты рекомендуют белорусам соблюдать элементарные меры предосторожности: не оставлять ценные вещи и документы в автомобилях, а также не хранить все деньги в одном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.