Прямой эфир

В Белостоке участились случаи ограбления туристов, приезжающих за покупками

16 апреля 2015 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Всплеск ограблений в Польше. Генконсульство в Белостоке рекомендует белорусам быть предельно внимательными, отправляясь за покупками.

Чаще всего ограбления происходят по одной и той же схеме: злоумышленники вырывают сумки из рук или разбивают стекла автомобилей. Пострадавшие лишаются не только кошельков, но и документов.

В 2015 году половину оформленных консульством бумаг составили заявления на возвращение паспортов в связи с кражами. Дипломаты рекомендуют белорусам соблюдать элементарные меры предосторожности: не оставлять ценные вещи и документы в автомобилях, а также не хранить все деньги в одном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Сильный ветер повалил деревья на припаркованные машины на улице Ангарской в Минске
16 апреля 2015 07:36

Сильный ветер повалил деревья на припаркованные машины на улице Ангарской в Минске

Перелом носа и костей черепа: звезду сериала «Солдаты» жестоко избили из-за девушки
15 апреля 2015 17:40

Перелом носа и костей черепа: звезду сериала «Солдаты» жестоко избили из-за девушки

В Добруше из-за сильного ветра обрушилась стена пятиэтажки
15 апреля 2015 14:42

В Добруше из-за сильного ветра обрушилась стена пятиэтажки