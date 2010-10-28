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Чтобы получить страховку, полочанка устроила поджог собственного автомобиля

28 октября 2010 09:50
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Предприимчивая жительница Полоцка захотела с выгодой избавиться от автомобиля «Пежо».

Продажа машины больших денег не сулила, а вот страховщики в случае ЧП могли выплатить круглую сумму. Подговорив знакомых, полочанка устроила поджог собственного авто, списав пожар на хулиганские действия. Страховая фирма была вынуждена выплатить «потерпевшей» 18 тысяч долларов, пишет газета «Рэспубліка».

Махинация, возможно, так бы и осталась безнаказанной, если бы в правоохранительные органы не обратилась мать сожителя владелицы автомобиля. В итоге, мошенница осуждена к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее подельники за умышленное уничтожение имущества общеопасным способом также понесут наказание.

# происшествия

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