Чтобы получить страховку, полочанка устроила поджог собственного автомобиля

Предприимчивая жительница Полоцка захотела с выгодой избавиться от автомобиля «Пежо».

Продажа машины больших денег не сулила, а вот страховщики в случае ЧП могли выплатить круглую сумму. Подговорив знакомых, полочанка устроила поджог собственного авто, списав пожар на хулиганские действия. Страховая фирма была вынуждена выплатить «потерпевшей» 18 тысяч долларов, пишет газета «Рэспубліка» .

Махинация, возможно, так бы и осталась безнаказанной, если бы в правоохранительные органы не обратилась мать сожителя владелицы автомобиля. В итоге, мошенница осуждена к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее подельники за умышленное уничтожение имущества общеопасным способом также понесут наказание.