В Минске разыскиваются очевидцы наезда MAN на 19-летнего парня

Новости Беларуси. Днём 16 января в Минске произошёл наезд на парня. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает УСК по Минску, 26-летний водитель за рулём седельного тягача MAN TGA двигался по проспекту Независимости. В определённый момент перед фурой оказался 19-летний гражданин. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317.

Место происшествия осмотрено, назначен ряд экспертиз.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

На неделе в Минске случилась авария около Военной академии.