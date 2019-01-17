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В Минске разыскиваются очевидцы наезда MAN на 19-летнего парня

17 января 2019 06:40
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Новости Беларуси. Днём 16 января в Минске произошёл наезд на парня. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.  

Как сообщает УСК по Минску, 26-летний водитель за рулём седельного тягача MAN TGA двигался по проспекту Независимости. В определённый момент перед фурой оказался 19-летний гражданин. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317.  

Место происшествия осмотрено, назначен ряд экспертиз.  

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

На неделе в Минске случилась авария около Военной академии.  

Предполагается, что погибший в происшествии был курсантом (подробности здесь).  

# Авария в Минске # происшествия

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