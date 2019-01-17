В Минске разыскиваются очевидцы наезда MAN на 19-летнего парня

Новости Беларуси. Днём 16 января в Минске произошёл наезд на парня. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Как сообщает УСК по Минску, 26-летний водитель за рулём седельного тягача MAN TGA двигался по проспекту Независимости. В определённый момент перед фурой оказался 19-летний гражданин. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317.
Место происшествия осмотрено, назначен ряд экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
На неделе в Минске случилась авария около Военной академии.
Предполагается, что погибший в происшествии был курсантом (подробности здесь).