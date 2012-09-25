В озере под Гродно опрокинулась лодка. Двое мужчин утонули

Новости Беларуси. Ночная рыбалка на озере Рыбница вблизи деревни Озеры Гродненской области закончилась трагедией. В лодке рыбачили трое мужчин, по неизвестным причинам лодка опрокинулась и рыбаки оказались в воде.

Как сообщает Следственный комитет по Гродненской области, до берега – всего 10 метров, к тому же глубина озера в том месте, где произошла трагедия, не превышала человеческий рост. Однако двое мужчин (уроженцы Минской и Гомельской областей) не доплыли до берега и утонули.

Гродненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту происшествия.

На реке Березина в начале сентября утонул 46-летний рыбак. Мужчина, находясь в резиновой лодке, наклонился, чтобы осмотреть снасти, но не удержал равновесие и упал в воду. По предварительным данным, мужчина рыбачил в нетрезвом виде.