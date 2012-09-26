В Минске поймана организованная группа велосипедных воров

Новости Беларуси. Задержаны пять минчан в возрасте 16–19 лет. По оценкам оперативников, от действий криминального квинтета пострадали, как минимум, 15 владельцев велосипедов. Общая сумма ущерба составила около 30 млн. рублей. Дорогостоящая техника стоимостью от 300 до 500 долларов уходила за 300–400 тысяч рублей, сообщает ctv.by со ссылкой на РУВД.

Двое из задержанных оказались уже ранее судимыми за кражу, один – за незаконный оборот наркотических средств. 19-летний организатор совершения преступлений находится в СИЗО, остальные – отпущены под обязательством о явке.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:

С мая по август текущего года совершали серию краж велосипедов. Похищались велосипеды из подъездов жилых домов улиц Волгоградской, Кнорина, Толбухина, Логойского тракта и проспекта Независимости. От преступной группы пострадало как минимум 15 владельцев велосипедов. Общая сумма ущерба составила около 30 миллионов белорусских рублей. В данный момент проверяется причастность данных лиц к аналогичным преступлениям. Проводится расследование.

Свою добычу парни присматривали, как правило, днем. На хвосте с жильцом заходили в подъезды и методично обследовали этажи.

Кражи совершались, главным образом, поздним вечером. Позвонив в домофон, подростки жалобно просили открыть дверь, ссылаясь на забытые ключи. Заходили в подъезды по два-три человека и поднимались на заранее запримеченный этаж. Противоугонные и запорные устройства велосипедов взламывались или перекусывались при помощи специально принесенных инструментов.

Похищенные транспортные средства оперативно сбывались по бросовым ценам.