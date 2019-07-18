В Минске разыскивается пропавшая 15-летняя воспитанница детдома

Новости Беларуси. В Минске разыскивается пропавшая воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ».
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 15-летняя Гавранина Алина Вадимовна ушла из детского дома 16 июля.
Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост примерно 158-160 см, среднего телосложения, крашеные тёмные волосы со светло-коричневыми кончиками.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В момент исчезновения на девушке были тёмная байка, тёмная майка с красным рисунком, тёмно-серые джинсы, салатовые кроссовки.
Если вам известно местонахождение разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102.
Девушка уже не раз уходила из детского дома.
Один из последних случаев произошёл в декабре 2018 года – подробнее здесь.