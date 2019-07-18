Прямой эфир

В Минске разыскивается пропавшая 15-летняя воспитанница детдома

18 июля 2019 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске разыскивается пропавшая воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 15-летняя Гавранина Алина Вадимовна ушла из детского дома 16 июля.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост примерно 158-160 см, среднего телосложения, крашеные тёмные волосы со светло-коричневыми кончиками.

В Минске разыскивается пропавшая 15-летняя воспитанница детдома-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

В момент исчезновения на девушке были тёмная байка, тёмная майка с красным рисунком, тёмно-серые джинсы, салатовые кроссовки.

Если вам известно местонахождение разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102.

Девушка уже не раз уходила из детского дома.

Один из последних случаев произошёл в декабре 2018 года – подробнее здесь.

# Пропавшие люди # происшествия # Алина Гавранина

Другие новости рубрики

Все новости
В Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ
18 июля 2019 06:23

В Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ

В Воложине 21-летняя женщина подозревается в убийстве соседской собаки
17 июля 2019 14:09

В Воложине 21-летняя женщина подозревается в убийстве соседской собаки

7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре
17 июля 2019 10:56

7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре