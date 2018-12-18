В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушку

Сейчас неизвестно ее местонахождение.

По информации ГУВД Мингорисполкома, устанавливается местонахождение 15-летней Гавраниной Алины Вадимовны. Подросток является воспитанницей детского дома № 7 и учится в девятом классе СШ № 1 города Минска. Десятого декабря девушка пошла в школу и не вернулась по месту проживания.

Ранее Алина неоднократно уходила.

На вид пропавшей девушке 16-18 лет. Ее рост составляет 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, прическа – каре с концами рыжего цвета, темные широкие брови, полные губы, серо-зеленые глаза.

На Алине была надета черная куртка до середины бедра с капюшоном, белый шарф, черные штаны и кроссовки.

Местонахождение девочки можно сообщить по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.