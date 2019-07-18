В Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. Ночью 18 июля в Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от правоохранителей.
Как сообщает МВД Беларуси, иномарка ехала со стороны Мстиславля. Машина виляла по всей проезжей части, что привлекло внимание сотрудников ГАИ. С применением табельного оружия водитель BMW был остановлен неподалёку от деревни Старое Село.
В инциденте никто не пострадал. Как пояснил управлявший машиной житель Мстиславского района, он пытался скрыться, потому что был пьян. В автомобиле также была девушка.
Проводится проверка.
Месяцем ранее сотрудники ГАИ преследовали пьяного бесправника.
Нарушитель был задержан – подробности здесь.