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В Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ

18 июля 2019 06:23
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Новости Беларуси. Ночью 18 июля в Мстиславском районе водитель BMW пытался скрыться от правоохранителей.

Как сообщает МВД Беларуси, иномарка ехала со стороны Мстиславля. Машина виляла по всей проезжей части, что привлекло внимание сотрудников ГАИ. С применением табельного оружия водитель BMW был остановлен неподалёку от деревни Старое Село.

В инциденте никто не пострадал. Как пояснил управлявший машиной житель Мстиславского района, он пытался скрыться, потому что был пьян. В автомобиле также была девушка.

Проводится проверка.

Месяцем ранее сотрудники ГАИ преследовали пьяного бесправника.

Нарушитель был задержан – подробности здесь.

# Милицейская погоня # происшествия

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