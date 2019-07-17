7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре
Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого дня в Мозыре иномарка сбила школьника.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель Peugeot 207 ехал по дворовой территории улицы Нефтестроителей. В какой-то момент на проезжей части оказался 7-летний мальчик.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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