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7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре

17 июля 2019 10:56
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Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого дня в Мозыре иномарка сбила школьника.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель Peugeot 207 ехал по дворовой территории улицы Нефтестроителей. В какой-то момент на проезжей части оказался 7-летний мальчик.

7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На днях аналогичный случай имел место в Гродно.

Девочка выбежала на дорогу из-за припаркованных машин – подробности здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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