7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре

Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого дня в Мозыре иномарка сбила школьника.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель Peugeot 207 ехал по дворовой территории улицы Нефтестроителей. В какой-то момент на проезжей части оказался 7-летний мальчик.