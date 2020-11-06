В Минске пятеро пьяных мужчин подожгли входную дверь квартиры и бросили на балкон коктейль Молотова

Новости Беларуси. В Минске ночью 4 ноября забросали коктейлями Молотова квартиру на улице Берута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала злоумышленники подожгли входную дверь, а затем на балкон кинули бутылки с зажигательной смесью. В этот момент в квартире находился мужчина. Он вызвал спасателей, которые оперативно справились с огнем.

По горячим следам задержаны пятеро мужчин. В тот вечер они напились. Предполагаемый мотив преступления – личная месть пострадавшему.

Сергей Якубель, начальник УУР ГУВД Мингорисполкома:

Было установлено, что поджог совершили неработающие, ранее неоднократно судимые мужчины возрастом от 35 до 40 лет. Со слов задержанных, во время распития алкоголя они вспомнили прошлые обиды и приняли решение отомстить 40-летнему минчанину. Купив на заправке пять литров бензина, они разлили его в бутылки из-под вина и направились к обидчику. Одну бутылку подозреваемые закинули на балкон второго этажа, а с помощью второй подожгли входную дверь. Два коктейля Молотова правоохранители успели изъять в момент задержания.

Принесли водки, мы выпили ее. После чего Бояр сказал, что там у него проблемы с одним гражданином из-за девушки. Потому что девушку забрала милиция. И он предложил пойти к нему разобраться, но гражданин этот не открыл, и тогда Сергей сказал, что надо подпалить его.

Пошли на заправку за бензином. Взяли бензин. Бурак самостоятельно сделал – взял бутылки, залил туда бензин и сделал из старого покрывала фитиль. Пошли на квартиру.

По поводу бензина… Покупал бензин. Покупал он пятилитровики, он купил пять литров воды негазированной, вылил ее и потом в этот пятилитровик набрал бензин, купил на заправке.